بالفيديو.. شاب يحول شغفه لمهنة عبر ” مستر فيفا “

عادل الحربي(صدى):

تمكن الشاب السعودي سعد السماري ، من تحويل شغفه واهتمامه بالألعاب الإلكترونية المتنوعة ، إلى مهنة ، يتمكن من خلالها كسب المال والحصول على الشهرة بين متابعيه عبر قناته على ” يوتيوب ” ، والتي تحمل مسمى ” مستر فيفا ” ، بمليون مشترك تقريبًا .

ووفقًا لحواره على قناة ” العربية “، فقد حاول ” السماري ” أن يصنع شخصية مميزة خاصة به ، لتصبح معروفة بين المتابعين ومألوفة لهم ، من خلال ارتداء قناع أسود طوال الوقت .

وأوضح الشاب سعد السماري ، أنه لم يكن يتوقع أن يحقق هذا النجاح الكبير عبر قناته ، لافتًا إلى أن للألعاب الإلكترونية مستقبل كبير ، بعيدًا عن مسيئي استخدامه لفترات طويلة .

وأضاف ” السماري ” ، أنه يتواجد بهيئة الرياضة حاليًا ، للإشراف على بطولة كأس ” الجيمرز ” .