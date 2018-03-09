بالفيديو.. مركبة طائشة تقتحم محطة تغيير زيوت وتطيح بشخص

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمركبة طائشة من نوع جيب وهي تقتحم محطة تغيير زيوت في الكويت.

وأظهر الفيديو الذي وثق بواسطة كاميرات المراقبة، مركبة جيب تقتحم من جانب المحطة بسرعة كبيرة، وجرفت ما وجدت أمامها وأطاحت بأحد العاملين

بالمحطة، وأخيرًا اصطدمت بمركبة أخري كان يتم تغيير الزيت لها.

وأسرع المتواجدون في المحطة إلى إنقاذ المصاب وحمله لإسعافه، وأوضح الفيديو نجاة عدد من العاملين والزبائن الذين كانوا في طريق السيارة المتهورة.