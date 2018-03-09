قطار ألعاب يدهس طفلا بأحد منتزهات حائل

علي العنزي(صدى):

تعرض طفل يبلغ 10 سنوات ، للدهس مساء أمس الخميس ، من قبل قطار ألعاب متنقل داخل أحد المنتزهات التجارية ، بحائل .

وأسفر حادث الدهس ، عن إصابات خطيرة ومتعددة تعرض لها الطفل ، ورقد على إثرها بمستشفى الملك خالد في منطقة حائل .

ووفقًا لما ذكره أحد أقارب الطفل ، فقد بقي بعد دهسه في الموقع لأكثر من ربع ساعة دون تدخل من القائمين على المنتزه ، لعدم وجود إسعافات أولية فيه ، مضيفًا أنه بعد إبلاغ الإسعاف ، حمل أحد المواطنين الطفل في حالة متدهورة ، وسلمه للهلال الأحمر عند مدخل المنتزه .

وأوضح ، أن الطفل تعرض لكسر في الجمجمة والترقوة ، وتمزق بجلد الوجه ، بالإضافة إلى إصاب بالرئة ، وكسر بالفك ، حيث أدخل العناية المركزة بعدما تعرض للملاحطة لمدة 3 ساعات بالطوارئ ، ومن ثم خضع للتنفس الصناعي ، ليدخل إلى غرفة العمليات مساء اليوم الجمعة .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ، سلطان البراهيم ، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر وصلت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ يوم الخميس بحائل ، وبدأت الفرق الإسعافية في التعامل مع حالة الطفل بالإسعافات الأولية اللازمة حتى وصوله إلى المستشفى .