بالفيديو.. إيران تعتقل نجل المرجع الشيعي ” صادق الشيرازي “

طهران(صدى):

اعتقلت السلطات الإيرانية حسين، نجل المرجع الشيعي صادق الشيرازي، للمرة الثانية، وذلك بعد أن شبه الأخير خامنئي بفرعون.

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعتقلت أوائل شهر فبراير الماضي حسين الشيرازي، كما تم استدعاؤه إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، مع تعرضه المستمر للإهانة والتهديد بسبب مشكلة نظام الحكم في إيران مع المرجعية الشيرازية؛ كونها مرجعية مستقلة، وتدعو إلى استقلال الحوزة العلمية والمراجع العظام عن الحكومات.

وكان اعتقال حسين الشيرازي مختلفًا؛ إذ تم التعدي عليه، وضربه بصاعق كهربائي؛ وهو ما أدى لسقوطه أرضًا، واعتُقل إثرها إلى جهة غير معلومة.

وتظاهر عشرات من أهالي محافظة كربلاء وسط العراق الثلاثاء الماضي، أمام مبنى القنصلية الإيرانية احتجاجا على اعتقال حسين الشيرازي نجل المرجع الديني صادق الشيرازي في مدينة قم الإيرانية.