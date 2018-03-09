مصرع عشريني بطلق ناري في طريف
لقي مواطن عشريني مساء اليوم الجمعة، مصرعه بطلق ناري في منطقة الرأس.
وأفادت مصادر صحفية، أن قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى طريف العام، استقبل مواطنًا في العقد الثاني من العمر، متوفى جراء إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس، وكان حينها لا توجد لديه أي علامات حيوية، وتم عمل الإسعافات الأولية لإنقاذه ولكن دون جدوى.
وتباشر شرطة المحافظة، التحقيق في الواقعة التي لم تتكشف حيثياتها حتى الآن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43742 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ، ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
,, اعوذ باالله من الشيطان وحزة حضوره ,,