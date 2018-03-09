مصير جثمان ” القذافي ” بعد مرور 6 سنوات على قتله

طرابلس(صدى):

أكد محمد القشاط ، السفير الليبي السابق لدى المملكة ، إن جثمان الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، يحمل مصيرًا مجهولًا حتى الآن .

وأشار ” القشاط ” إلى أنه بالرغم من مرور 6 سنوات على مقتله ، إلا أنه لم تتمكن الجهات المعنية من العثور على مكان دفن ” القذافي ” ، حيث تم تسليمه إلى كتائب مصراتة ، وتم حفظه لمدة أسبوع في ثلاجة الموتى .

وأوضح سفير ليبيا السابق بالمملكة ، أن كتائب مصراتة ، لم تعرف مصير الرئيس الراحل ن بعد غسل جثمانه والصلاة عليه وتكفينه هو وابنه ” المعتصم ” ، وذلك في الوقت الذي تتداول فيه شائعات بإرسال جثمانه إلى قطر كنوع من الانتقام .