بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون سفارة طهران في لندن وينزلون العلم الإيراني
اقتحم المتظاهرون الإيرانيون السفارة الإيرانية في لندن، اليوم الجمعة، وأنزلوا العلم الإيراني، احتجاجًا على اعتقال المرجع الديني حسين الشيرازي.
وكانت السلطات الإيرانية، قد اعتقلت المرجع حسين الشيرازي منذ أيام، للمرة الثانية على التوالي، من أمام منزله، بسبب محاضرة دينية اعتقدت أن ” الشيرازي ” قصد بها ولاية الفقيه خامنئي، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام، وفقا للإخبارية.
🔴#عاجل_همسايه |#فيديو لاقتحام انصار المرجع الشيعي #حسين_الشيرازى للسفارة الإيرانية في #لندن وإنزال العلم الإيراني .#همسايه #اقتحام_سفارة_ايران pic.twitter.com/bH1froiwmN
— همسايه (@Hmsayh) ٩ مارس، ٢٠١٨
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