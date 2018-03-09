بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون سفارة طهران في لندن وينزلون العلم الإيراني

لندن(صدى):

اقتحم المتظاهرون الإيرانيون السفارة الإيرانية في لندن، اليوم الجمعة، وأنزلوا العلم الإيراني، احتجاجًا على اعتقال المرجع الديني حسين الشيرازي.

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعتقلت المرجع حسين الشيرازي منذ أيام، للمرة الثانية على التوالي، من أمام منزله، بسبب محاضرة دينية اعتقدت أن ” الشيرازي ” قصد بها ولاية الفقيه خامنئي، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام، وفقا للإخبارية.