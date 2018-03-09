” صحة الشمالية ” توضح حقيقة زيادة الأسعار بالمجمعات الطبية

نايف السالم(صدى):

نفت مديرية الصحة بالحدود الشمالية ، الإشاعات المتداولة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن زيادة الأسعار في بعض المجمعات الطبية ، والمراكز التخصصية الخاصة في المنطقة .

وأوضحت صحة الحدود الشمالية ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها قامت بتشكيل عدة لجان متخصصة ، تنفيذًا لتوجيه إمارة الشمالية ، للتأكد من صحة الإشاعات المتداولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك .

وأشارت صحة الشمالية ، إلى أنها شنت جولات ميدانية للتأكد من الأمر ، إلا أنه تبين عدم صحة وجود رفع أسعار ، مضيفة ” جميع المجمعات الطبية العامة والمتخصصة متقيدة بالتسعيرة المعتمدة من الصحة ، وذلك من خلال مراجعة ملفات المرضى والمستندات الرسمية ” .

وناشدت الصحة ، بعدم نشر أخبار مغلوطة ، واستقاء الأخبار من مصدرها الرسمي ، مطالبة المواطنين بالإبلاغ فور رصد أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن على القطاعين العام والخاص ، من خلال الاتصال على 937 ، وتدوين ملاحظة .

ولفتت إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، بحق الوسائل التي قامت بنشر الخبر المغلوط دون تحري الدقة .