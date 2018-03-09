عرض 3 أفلام وثائقية في الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن
نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فعالية على هامش اعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عرضاً في الأمم المتحدة لثلاثة أفلام وثائقية عن حالة حقوق الانسان في اليمن .
حضر العرض عدد كبير من الحقوقيين والمسئولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى السفراء المعتمدين في الأمم المتحدة، وتناول الفيلم الأول الذي حمل عنوان ” بلا قواعد ” الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام علي مدى ثلاث سنوات من الانقلاب التي تنوعت بين الاغتيال والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري .
وتناول الفيلم الثاني الذي جاء بعنوان ” دون السن ” جريمة تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، فيما تناول الفيلم الثالث الذي حمل عنوان ” الموت المدفون ” ، زراعة الميليشيات الحوثية للألغام الأرضية وما ترتب عنها من آثار كارثية من قتل وإعاقة بين المدنيين .
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