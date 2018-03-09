عرض 3 أفلام وثائقية في الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن

فهمي محمد(صدى):

نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فعالية على هامش اعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عرضاً في الأمم المتحدة لثلاثة أفلام وثائقية عن حالة حقوق الانسان في اليمن .

حضر العرض عدد كبير من الحقوقيين والمسئولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى السفراء المعتمدين في الأمم المتحدة، وتناول الفيلم الأول الذي حمل عنوان ” بلا قواعد ” الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام علي مدى ثلاث سنوات من الانقلاب التي تنوعت بين الاغتيال والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري .

وتناول الفيلم الثاني الذي جاء بعنوان ” دون السن ” جريمة تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، فيما تناول الفيلم الثالث الذي حمل عنوان ” الموت المدفون ” ، زراعة الميليشيات الحوثية للألغام الأرضية وما ترتب عنها من آثار كارثية من قتل وإعاقة بين المدنيين .