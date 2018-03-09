بالصور.. الشهراني يفتتح اللقاء الأول للمشرفين الكشفيين بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية

سعيد العجل(صدى):

الشهراني يفتتح اللقاء الأول للمشرفين الكشفيين بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمدينة أبها وخميس مشيط

بدعوة من جمعية الكشافة العربية السعودية افتتح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ “هادي بن عائض الشهراني” اللقاء الأول للمشرفين الكشفيين بالجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمدينة أبها وخميس مشيط تحت إشراف وتنسيق مركز التنمية الاجتماعية بأبها ومركز التنمية الاجتماعي بخميس مشيط.

حيث بدأ اللقاء بكلمة لسعادة مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير لقطاع التنمية أشاد فيها بالأدوار التي تطلع بها جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة المجتمع مرحبا في الوقت ذاته بالتعاون مابين الجمعية وقطاعات الوزارة في كل ما من شأنه تطوير العمل التطوعي في ظل التوجيهات السديدة من قبل قيادة هذا البلد الكريم. بما يتوافق وتطلعات المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لما يحقق اهداف رؤية 2030.

تلا ذلك كلمة لنائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور ” عبدالله بن سليمان الفهد ” تحدث فيها عن العمل الكشفي ومدى أهميته وسبل زيادة اعداد الوحدات الكشفية في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

عقب ذلك ألقى الدكتور صالح بن رجا الحربي كلمة تحدث فيها عن أهمية العمل الكشفي وسبل التعاون مع قيادات العمل التطوعي بالمنطقة. ثم أتيح المجال لطرح الأسئلة و المناقشات.

حضر اللقاء مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها الأستاذ علي بن سليمان العسيري ومدير مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط الأستاذ خالد بن شايع الشهراني وعدد من قيادات العمل الاجتماعي بالمنطقة من الرجال والنساء وفي ختام الملتقى وزع عدد من الدروع والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.