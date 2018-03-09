بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته لمواجهة النصر

ماجد محمد(صدى):

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، تدريباته اليوم قبل لقاء فريق النصر في الجوهرة المشعة يوم غدٍ السبت، وذلك في إطار الجولة 24 من دوري المحترفين السعودي وتمثل المباراة أهمية خاصة للفريقين في الصراع على المركز الثالث.

ومن المرجح أن يفتقد الاتحاد، الثانئي عندنان فلاته وخالد السمري على خلفيه العقوبة التوي وقعتها إدارة الفريق على الثنائي بسبب المشادة التي حدثت بينهم خلال مباراة التعاون الأخيرة، كما سيغيب كارلوس فيلانويفا بداعي الإصابة.