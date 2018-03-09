بالفيديو.. ثقب الأصابع آخر الصيحات المؤلمة

نورة الشهري (صدى):

يرى البعض أن أصابعهم هي آخر ما يود المرء ثقبه، ورغم ذلك يبدو أن هناك صيحة جديدة مؤلمة, بدأت في الانتشار حيث يستبدل الرجال والنساء خواتم الزواج بثقب الأصابع، وتزيينها بالحلي.

وفيما يلي يُظهرمقطع فيديو مؤلم أشخاصًا يثقبون أصابعهم بدلًا من ارتداء خواتم الزواج التقليدية، ويبدو أن هذه الصيحة الأخيرة قد أدت إلى آراء متباينة بين رواد الإنترنت.

وأشار الكثير من المشاهدين إلى شعورهم بالغثيان أثناء مشاهدة العملية المؤلمة، حيث قال أحدهم: ” يا إلهي! بالطبع لا, هذا سوف يؤلمني كثيرًا ” , وأضاف آخر ” هذا مقزز، لماذا يريد أي شخص أن يثقب يده أو أصبعه؟.

بينما أعرب البعض عن إعجابهم بالفكرة، وقال أحدهم: “ أحببت الفكرة، فلكل شخص رأيه، وأنا في سن الـ 50، وأحيانًا أعتقد أن المسنين أكثر تفتحًا.