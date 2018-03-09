” التجارة ” توضح الإجراء المناسب للمتضررين من منتج مغشوش

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار ، عبدالرحمن الحسين ، إنه يحق للمتضررين من المنتجات الفاسدة والمغشوشة ، أن يقوموا بتقديم طلب تعويض للجهات القضائية .

وقال ” الحسين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على شكوى أحد المواطنين ، الذي اشترى فازلين من أحد الأسواق اتضح أنه مقلدًا وليس أصليًا ، ” لمن أصابه ضّرر حّق طلب التعويض أمام الجهة القضائيّة ، كما يحق للمستهلك طلب إعادة قيمة الُمنتَج المغشوش ” .

وتابع ” للإبلاغ عن المنتجات المعشوشة والمقلدة مركز حماية المستهلك هاتف 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري : اضغط هنــــــــــا .