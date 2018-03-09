دبلوماسي: وش تبي تسأل الملكة إليزابيث لو قابلتها

لندن(صدى):

وجّه إدوين صمويل, المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا, سؤالاً للسعوديين, وهو ” ما السؤال الذي يرغبون في توجيهه للمملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إذا قُدر لهم وكانوا أحد أفراد الوفد السعودي الذي يزور المملكة المتحدة حالياً؟ ” .

وجاءت الأسئلة في مقطع الفيديو على النحو التالي: ” هل أستطيع أن ألبس تاجك لمدة 5 دقائق؟ ” ، ” هل تحبين سلسلة أفلام هاري بوتر، وأي منزل فيها تفضلين؟ ” ، و ” أنا موجود، إذا محتاجين شخص آخر لتمثيل دور جيمس بوند ” .

فيما قال آخرون سأسألها: ” ما هو إكسير الحياة الخاص بك؟ ” ، ” هل سبق لأحد حراسك أن ابتسم في وجهك، وماذا فعلت له؟ ” ، وآخر في إحدى القاعات: ” المعذرة ضاع رقم مقعدي، هل ممكن آخذ مكانك؟ ” .