دبلوماسي: وش تبي تسأل الملكة إليزابيث لو قابلتها
وجّه إدوين صمويل, المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, سؤالاً للسعوديين, وهو ” ما السؤال الذي يرغبون في توجيهه للمملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إذا قُدر لهم وكانوا أحد أفراد الوفد السعودي الذي يزور المملكة المتحدة حالياً؟ ” .
وجاءت الأسئلة في مقطع الفيديو على النحو التالي: ” هل أستطيع أن ألبس تاجك لمدة 5 دقائق؟ ” ، ” هل تحبين سلسلة أفلام هاري بوتر، وأي منزل فيها تفضلين؟ ” ، و ” أنا موجود، إذا محتاجين شخص آخر لتمثيل دور جيمس بوند ” .
فيما قال آخرون سأسألها: ” ما هو إكسير الحياة الخاص بك؟ ” ، ” هل سبق لأحد حراسك أن ابتسم في وجهك، وماذا فعلت له؟ ” ، وآخر في إحدى القاعات: ” المعذرة ضاع رقم مقعدي، هل ممكن آخذ مكانك؟ ” .
جولة في شوارع #الرياض … وش تبي تسأل الملكة إليزابيث لو كنت ضمن الوفد السعودي في #لندن؟ pic.twitter.com/wF4RlPEyC6
— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) March 9, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43742 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسئله تفشل الصراحه ,,
,, ولا فيها سؤال واحد وجيه ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه من جد😂😅
رااايق[ عدد التعليقات: 4011 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7694 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه☺زين ليه ياجده اليزابيث😂 ماتستخدمين جواز السفر😁😂
الحربي[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، سؤالي للملكة : إليزابيث الثانية (( ليزا ))😂😂😂:
أولا : الْمُلْك لِلَّه وَحده لاشريك لَه ، الحيّ الَّذِي لايموت✍🏻✍🏻✍🏻🌹
السؤال يَقُول : مَتَى ستنتهي الأنظمة الملَكية الّتي وضعَها البشر (( الوضعية والوضيعة )) ؛ كي تتنفس الشّعوب
الصعداء ويعبرون بحرّيّة عَن كلّ مايجول في خواطرهم بعيداً عن قَمع وتسلط الأنظمة الملَكية الهالكة ، لامحالة؟؟؟
و ما الفائدة مَن إعتلاء عرش السُلطة في بريطانيا لعقود طويلة من الزّمن قد تفوّق نِصْف قرنٍ ، دونما تَغْيير أو
أو تجديد في دماء أهل المناصب السياسيّة ؛ أين الحريّة الّتي تتشدقون بِهَا ؛ أليس هَذَا إستعباد للبشر ؟؟؟✍🏻✍🏻
مع أطيب الأمنيات 🌹🌹😂😂🌹🌹 Best Wishes
مع وافر المحبة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 1 ساعة
متى تتركين الكرسي لغيرك تراك طولتي القعده التعضي ممن رأيتي اما حان لك ان تعطي غيرك فرصه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16331 ] نشر منذ 1 ساعة
😅