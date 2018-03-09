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دبلوماسي: وش تبي تسأل الملكة إليزابيث لو قابلتها

دبلوماسي: وش تبي تسأل الملكة إليزابيث لو قابلتها
لندن(صدى):

وجّه إدوين صمويل, المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا, سؤالاً للسعوديين, وهو ” ما السؤال الذي يرغبون في توجيهه للمملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إذا قُدر لهم وكانوا أحد أفراد الوفد السعودي الذي يزور المملكة المتحدة حالياً؟ ” .

وجاءت الأسئلة في مقطع الفيديو على النحو التالي: ” هل أستطيع أن ألبس تاجك لمدة 5 دقائق؟ ” ، ” هل تحبين سلسلة أفلام هاري بوتر، وأي منزل فيها تفضلين؟ ” ، و ” أنا موجود، إذا محتاجين شخص آخر لتمثيل دور جيمس بوند ” .

فيما قال آخرون سأسألها: ” ما هو إكسير الحياة الخاص بك؟ ” ، ” هل سبق لأحد حراسك أن ابتسم في وجهك، وماذا فعلت له؟ ” ، وآخر في إحدى القاعات: ” المعذرة ضاع رقم مقعدي، هل ممكن آخذ مكانك؟ ” .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43742 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسئله تفشل الصراحه ,,

,, ولا فيها سؤال واحد وجيه ,,

[ عدد التعليقات: 4011 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 7694 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه☺زين ليه ياجده اليزابيث😂 ماتستخدمين جواز السفر😁😂

[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، سؤالي للملكة : إليزابيث الثانية (( ليزا ))😂😂😂:

أولا : الْمُلْك لِلَّه وَحده لاشريك لَه ، الحيّ الَّذِي لايموت✍🏻✍🏻✍🏻🌹

السؤال يَقُول : مَتَى ستنتهي الأنظمة الملَكية الّتي وضعَها البشر (( الوضعية والوضيعة )) ؛ كي تتنفس الشّعوب

الصعداء ويعبرون بحرّيّة عَن كلّ مايجول في خواطرهم بعيداً عن قَمع وتسلط الأنظمة الملَكية الهالكة ، لامحالة؟؟؟

و ما الفائدة مَن إعتلاء عرش السُلطة في بريطانيا لعقود طويلة من الزّمن قد تفوّق نِصْف قرنٍ ، دونما تَغْيير أو

أو تجديد في دماء أهل المناصب السياسيّة ؛ أين الحريّة الّتي تتشدقون بِهَا ؛ أليس هَذَا إستعباد للبشر ؟؟؟✍🏻✍🏻

مع أطيب الأمنيات 🌹🌹😂😂🌹🌹 Best Wishes

مع وافر المحبة .

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