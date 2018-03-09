الاتفاق يفوز على الهلال بثنائية

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الاتفاق الفوز على نظيره الهلال ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، بهدفين مقابل هدف .

وافتتح تسديد الأهداف في شباك الزعيم ، لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة الـ 57 من عمر الشوط الثاني ، ليسدد هدف الفريق الثاني اللاعب فيليب كيش في الدقيقة الـ 86 من ضربة جزاء .

وسدد الهلال هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 94 من نهاية المباراة ، عن طريق اللاعب محمد الشلهوب .