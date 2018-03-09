  • الجمعة 9

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الاتفاق يفوز على الهلال بثنائية

الاتفاق يفوز على الهلال بثنائية

الاتفاق يفوز على الهلال بثنائية
ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الاتفاق الفوز على نظيره الهلال ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، بهدفين مقابل هدف .

وافتتح تسديد الأهداف في شباك الزعيم ، لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة الـ 57 من عمر الشوط الثاني ، ليسدد هدف الفريق الثاني اللاعب فيليب كيش في الدقيقة الـ 86 من ضربة جزاء .

وسدد الهلال هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 94 من نهاية المباراة ، عن طريق اللاعب محمد الشلهوب .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19236 ] نشر منذ 2 ساعتين

من بعد دياز الصدارة بخطر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *