الاتفاق يفوز على الهلال بثنائية
حقق نادي الاتفاق الفوز على نظيره الهلال ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، بهدفين مقابل هدف .
وافتتح تسديد الأهداف في شباك الزعيم ، لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة الـ 57 من عمر الشوط الثاني ، ليسدد هدف الفريق الثاني اللاعب فيليب كيش في الدقيقة الـ 86 من ضربة جزاء .
وسدد الهلال هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 94 من نهاية المباراة ، عن طريق اللاعب محمد الشلهوب .
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