بالفيديو.. مقتل وإصابة 18 شخصا بحريق مصنع للكيماويات في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون إثر اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غربي البلاد.

وقال المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ، إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية “ ماهاراشترا ” ، 125 كم عن العاصمة مومباي.

وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

One security man was killed and several others injured following a massive explosion in a chemical factory at Tarapur’s MIDC area. The explosion triggered fires in at least five factory units nearby. https://t.co/qotTDsMcX0 pic.twitter.com/ENWRBNDs9n

