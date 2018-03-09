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بالفيديو.. مقتل وإصابة 18 شخصا بحريق مصنع للكيماويات في الهند

بالفيديو.. مقتل وإصابة 18 شخصا بحريق مصنع للكيماويات في الهند
نيودلهي(صدى):

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون إثر اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غربي البلاد.

وقال المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ، إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية “ ماهاراشترا ” ، 125 كم عن العاصمة مومباي.

وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.


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