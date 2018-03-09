رغم ظروفهم المادية القاسية طفل بالمخواة يضرب أروع صور الأمانة
أدت أمانة طفل من سكان قرية ذي عين بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة ، والذي يبلغ من العمر حوالي اثنى عشر عاما ، في إعادة مبلغ مفقود لصاحبه .
وفي اتصال أجرته ” صدى ” بمدير قرية ذي عين الأستاذ يحيى عارف العمري ، ذكر أن الطفل عمر محمد عبدالله شأنه شأن بعض أهل القرية إذ يقوم كلا منهم من بعد صلاة العصر إلى ” بسطته ” والتي تحوي الموز والكادي والذرة ، حيث لاحظ الطفل ” ظرف ” مرمي على الأرض وحين فتحه وجد بداخله مبلغ من المال ، وحين سؤاله من حوله ذكر الجميع أن ذلك الظرف ليس لهم .
فحمله إلى والدته التي وجدت بداخله مبلغ ١٥ ألف ريال ، لتتواصل بعد ذلك مع أقاربها بغية الوصول لصاحبها ، وبعد صلاة عشاء ذلك اليوم لاحظ البعض شخص بالقرب من ” البسطات ” وكأنه يبحث عن شيء فقده ، وحين سؤاله ذكر لهم أنه قد أضاع مبلغ من المال ، فطمأنوه بأن مافقده في أيد أمينه ، فتواصلوا مع أسرة عمر وأعادوا له المبلغ كاملا .
وأبدى الأستاذ يحيى اعجابه بتصرف الطفل ، قائلا : بالرغم من أن عائلته ذوو ظروف مادية قاسية ، إلا أن مراقبته لله وحسن تربيته أوجبا عليه التصرف الصحيح .
أبو مجاهد[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاه الله كل خير وكثر الله من أمثاله
عائشة عسيري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
انا افدا ذا الوجه
الله يبارك فيك وفي من رباك على مخافة الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقه من واسع فضله
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الرحمن .. ونعم التربيه….. الله يسعده ويوفقه ويرزقه 💖
أبو مجاهد[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
وينشأ ناشيء الفتيان منا
على ماكان عوده أبوه
سلم من رباك
طارق العمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحقيقة ماقدمه هذا الطفل يعتبر من صفات المؤمن القوي التي لا تلاقها في هذا الزمن الا في القليل.
واتمنى تكريمه من قبل مسؤولي المنطقة.
وان شاء الله ربنا يعوضه بأفضل منها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43742 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير وبارك فيه وكثر من امثاله ، ويرزقنا واياه من واسع فضله ,, آمين ,,
,, هذا هو الفرق بين غناة النفس وفقرها ,,
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم يسعدنا أن نرى في أبناءنا مثلك ياعمر
وفقك الله موقف مشرف ويبعث في النفس مراقبة العبد لربه ولولا تربيتك المستقيمه لحصل عكس ذلك
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
وقد زرت هذه القرية قبل فترة ووجدت بأهلها الكرم والتواضع والبساطة
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 2 ساعتين
,, هذا هو الفرق بين غناة النفس وفقرها ,,
أوافقك أبو محمد 👍
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الولد يجلس مقابل مدخل القريه هناك يجلسون يبيعون. والله يرزقه ويرزق جميع المسلمين وان شاء الله ان مثله كثير. الخير في امة محمد الى يوم القيامه. ويستاهل التكريم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 2 ساعتين
القريه حلوه بكل مافيها. من اثار. ومزارع واشجار والعين الموجوده فيها ولو ما فيها الى شجر الرقاه لكفى
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1879 ] نشر منذ 1 ساعة
والنعم فيك ومن رباككك
الله يبارك❤️ فيك ويخليك لعين ترتجيك
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدالله زين مازهم على الشرطة كان دفعوه القيمة الم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
المضافه
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا من ضمن كوكبة أبناء منطقتي
الذين هم شرف يفتخر بهم القاصي والداني
طبتم وأسعدتم وبوركتم ووفقتم .
بيلسان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذا مو تصرف طفل هذا تصرف واحد يسوى قبيله
بيلسان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 41 دقيقة
يبيع كادي وأخلاقه حلوه زي ريح الكادي
الله يحفظه
البرق المخيف[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 37 دقيقة
احييه من خارج السعوديه.
وهذي الباحه ديرتي وليس غرابه في ذلك
هنيئا لمن رباه وجعله شخص أمين
المر[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 33 دقيقة
عطه الف حلال ومع الشكر ويستاهل اكثر