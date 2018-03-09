رغم ظروفهم المادية القاسية طفل بالمخواة يضرب أروع صور الأمانة

حامد العمري(صدى):

أدت أمانة طفل من سكان قرية ذي عين بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة ، والذي يبلغ من العمر حوالي اثنى عشر عاما ، في إعادة مبلغ مفقود لصاحبه .

وفي اتصال أجرته ” صدى ” بمدير قرية ذي عين الأستاذ يحيى عارف العمري ، ذكر أن الطفل عمر محمد عبدالله شأنه شأن بعض أهل القرية إذ يقوم كلا منهم من بعد صلاة العصر إلى ” بسطته ” والتي تحوي الموز والكادي والذرة ، حيث لاحظ الطفل ” ظرف ” مرمي على الأرض وحين فتحه وجد بداخله مبلغ من المال ، وحين سؤاله من حوله ذكر الجميع أن ذلك الظرف ليس لهم .

فحمله إلى والدته التي وجدت بداخله مبلغ ١٥ ألف ريال ، لتتواصل بعد ذلك مع أقاربها بغية الوصول لصاحبها ، وبعد صلاة عشاء ذلك اليوم لاحظ البعض شخص بالقرب من ” البسطات ” وكأنه يبحث عن شيء فقده ، وحين سؤاله ذكر لهم أنه قد أضاع مبلغ من المال ، فطمأنوه بأن مافقده في أيد أمينه ، فتواصلوا مع أسرة عمر وأعادوا له المبلغ كاملا .

وأبدى الأستاذ يحيى اعجابه بتصرف الطفل ، قائلا : بالرغم من أن عائلته ذوو ظروف مادية قاسية ، إلا أن مراقبته لله وحسن تربيته أوجبا عليه التصرف الصحيح .