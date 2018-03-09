الخيمة الذكية ما زالت تستقطب الزوار بمهرجان المعرفة والترفية بجدة

سعيد العجل(صدى):

ما زالت الخيمة الذكية التي أنشأتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بمهرجان أرض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة تستقطب الزوار من مثقفين واعلاميين وخاصة الطلبة والطالبات الذين بدؤوا الزيارة للخيمة الذكية والمعرض المصاحب لها منذ الأحد الماضي .

و تقدم الخيمة التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج صرح بذلك المقدم ناصر الزهراني المشرف على برنامج ارض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة .

وأفاد المقدم ناصر أن الخيمة الذكية تعد من أحدث الأساليب التوعوية حيث تحاكي واقع المدمن الحقيقي وما يمر به خلال فترة الإدمان كاملة في مختلف مراحلها مع تبيان كل التوقعات لنهايته المؤلمة لو استمر في الإدمان ، أو العروج إلى المرحلة الخضراء وهي توقف المدمن عن المخدرات وبدأ مرحلة العلاج وبداية الضوء للحياة الجديدة السعيدة بعيد عن هذه الآفة ، وتضم الخيمة الذكية قسم تعليمي للأطفال حديث ومتطور لتعزيز القيم وقسم لإقامة الدورات التدريبية .

وختم الزهراني حديثه أن المهرجان سيستمر حتى يوم ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ ، ومن المتوقع تمديد الفترة حتى تستوعب عدد الزوار من الطلبة و الطالبات البالغ عددهم ١٢،٠٠٠ طالب وطالبة .