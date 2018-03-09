الفاخري: جهات حاقدة تروج اشاعات بيع مجمع الراشد بالخبر

سعيد العجل(صدى):

كشف مدير عام مجمع الراشد بالخبر المهندس فؤاد الفاخري، أن الربع الاخير من العام الجاري سيشهد إنشاء ” 20 صالات سينما ” داخل المجمع على أحدث المواصفات العالمية والتقنية منها صالات سيكون متاح فيها تناول العشاء بطولات منفصلة للعائلة، حيث بدأت إدارة المجمّع بالعمل على تهيئة المكان وتجهيزه بكل ما يستلزم من إمكانيات، وهناك تسارع في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية لتشغيلها وتمديد فتح المجمع الى ساعات متأخرة من الليل، مقدرا عدد المواقف في المجمع 6500 موقف ، وهناك نية لزيادتها لاستيعاب الاعداد المتوقعة بعد التدشين.

ونفى الفاخري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاول (الخميس) بالمجمع، ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع مجمع الراشد التجاري بالخبر، وقال ” أن مايتداول من أخبار مفبركة وغير صحيحة جملة وتفصيلا حول اغلاق المجمع، ولا يمت للواقع لا من قريب ولا من بعيد وهو من ضمن الأخبار المغرضة من جهات حاقدة لا تريد الخير للبلد وسنتخذ الاجراءات الرسمية التي تضمن حقنا ” .

في الوقت الذي اشار الفاخري، أن عدد زوار المجمع 100 الف زائر في نهاية الأسبوع الجاري و15 مليون زائر سنوياً، وتقام اكثر من ٢٥٠ فعالية توعوية للجهات الحكومية بلا مقابل، كما بين ان المجمع يضم 750 محل نسبة الاشغال بلغت 95%، لافتا في ذات السياق ان مجمع الراشد الجديد والفندق سيتم تدشينه قريبا على طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام .

وأكد الفاخري، ايضا عن انشاء 4 عيادات طبية متخصصة للطفل والمرأة مجانية ستكون جاهزة قريباً بداخل المجمع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الى جانب مركز التبرع بالدم الدائم الذي تشرف عليه جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء ” إيثار ” .