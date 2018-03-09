بالفيديو.. عامر عبدالله يتهم وزارة النقل بتهميش منطقة عسير

أبها(صدى):

اتهم عضو مجلس بلدي منطقة عسير، عامر بن عبدالله بن عامر، وزارة النقل واتهمها بتهميش منطقة عسير.

وأكد عامر عبدالله في برنامج ” الله يعطيك خيرها ” المذاع عبر قناة الإخبارية، أن الوزارة لم تنفذ مشاريع 30 عقبة ، على الرغم من اعتمادها ولكنها بقيت مشاريع على ورق رغم نزع الملكيات بحسب حديثه.

كما أشار إلى أن إهمال وزارة النقل أدى ببعض المواطنين إلى المساهمة في سفلتة بعض الطرق على حسابهم الخاص رغم أن بعض المساهمين ليس لهم دخل سوى من الضمان الاجتماعي.