الرائد يهزم أحد بثلاثية

ماجد الأشرم(صدى):

نجح نادي الرائد في تحقيق الفوز على نظيره أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف فقط ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين .

وافتتح الرائد تسديد الأهداف في شباك أحد ، عن طريق اللاعب إديسون تراباي ، الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة ، ليليه هدف إسماعيل بانجورا في الدقيقة الـ 32 من ضربة جزاء ، ومن ثم سجل ثالث أهداف الفريق صالح الشهري في الدقيقة الـ 59 من عمر الشوط الثاني .

وحاول أحد تخفيف معدل الخسارة ، من خلال اللاعب ماموتو ندياي ، الذي سجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الـ 74 من الشوط الثاني .