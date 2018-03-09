” ربيع عنيزة ” يوضح تفاصيل الصورة المتداولة للسياج النسائي

حمود العنزي (صدى):

أكد فهد الحصين ، المدير التنفيذي لمهرجان ألوان الربيع الثاني بمحافظة عنيزة ، إن الصورة التي انتشرت لمجموعة من المنظمات وهن مصطفات على شكل سياج بشري بالمهرجان ؛ ترجمها البعض بطريقة خاطئة ، حيث وظفت في سياق غير صحيح .

وأشار ” الحصين ” إلى أن الصورة التقطت أثناء قيام فريق العمل بمهامه ، بدءاً من المنطقة الماسية وحتى المنطقة الفضية ، وذلم لعدم حدوث تداخل بين المنطقتين ، بما قد يؤدي لدخول بعض الأشخاص عن طريق الخطأ إلى المنطقة الماسية التي خصصت لزيارة أحد الوفود .

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان بعنيزة ، أن الفتيات تطوعن للقيام بهذه المهمة ، حيث كن على قدر كبير من المهنية ، وساهمن كثيرًا في تنظيم العمل بالمواقع المزدحمة خصوصًا .

ونفى فهد الحصين ، ما فسره البعض بصورة خاطئة ، حول الصورة التي التقطت لـ 40 متطوعة وهن يصنعن هذا السياج بين المنطقتين ، بأن مهمتهن تكمن في حماية الرجال .