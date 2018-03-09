بالفيديو.. الشيخ خليفة بن زايد يتجول في شوارع أبوظبي

أبوظبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة أحد المواطنين لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وهو يستقل سيارة يقودها أحد مرافقيه في إحدى شوارع أبو ظبي.

وأظهر الفيديو، الشيخ خليفة يستقل سيارته ومعه عدد من معاونيه في جولة بأحد الشوارع، دون تحديد توقيت أو مكان تلك الجولة.

وأبدى المواطنون الذين شاهدوا الشيخ خليفة سعادتهم الكبيرة برؤيته، سائلين الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وداعين له ولإخوانه حكام الدولة بالتوفيق والسداد.