بالفيديو.. الشيخ خليفة بن زايد يتجول في شوارع أبوظبي
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بواسطة أحد المواطنين لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وهو يستقل سيارة يقودها أحد مرافقيه في إحدى شوارع أبو ظبي.
وأظهر الفيديو، الشيخ خليفة يستقل سيارته ومعه عدد من معاونيه في جولة بأحد الشوارع، دون تحديد توقيت أو مكان تلك الجولة.
وأبدى المواطنون الذين شاهدوا الشيخ خليفة سعادتهم الكبيرة برؤيته، سائلين الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وداعين له ولإخوانه حكام الدولة بالتوفيق والسداد.
گــل #الإمارات 🇦🇪 تـحـ❤️ــبــك
جوله والدي الشيخ#خليفة_بن_زايد
حفظه الله ورعاه
وألبسه ثوب الصحه والعافيه#الإمارات pic.twitter.com/a8FPXwtc1B
— 🇦🇪 دُمُوع الصَّمْت (@damoa_alsamt) March 6, 2018
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 3 ساعات
ياعمررررري … الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعااافيه ويامحلا عيال زايد ويامحلا ديرتهم 😍😘
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1456 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ياشيخ خليفة
ويحفظ اهلنا بالامارات