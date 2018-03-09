  • الجمعة 9

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تقارير أمريكية تكشف الدور القطري في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

تقارير أمريكية تكشف الدور القطري في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

تقارير أمريكية تكشف الدور القطري في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية
طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير أمريكية ، عن الدور التخريبي لقطر في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم ، حيث وصفتها بـ ” المملكة الإرهابية ” ، لدعمها المستمر إلى التنظيم ، بما يجعلها أكثر خطرًا من روسيا .

وأشارت التقارير الاستخباراتية ، إلى أن وزير الداخلية السابق عبدالله بن خالد آل ثاني ، عضو العائلة القطرية المالكة ، كان أحد أبرز المتعاطفين مع تنظيم القاعدة الإرهابي ، وساهم في اختباء خالد شيخ محمد ، وفور وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قطر للقبض عليه كونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ، نقلته طائرة حكومية قطرية خاصة وبها نوافذ سوداء ، هربًا منهم .

وأوضحت ، أن قطر تمثل الراعي الرسمي لجماعة الإخوان ، فضلًا عن علاقاتها الوثيقة بإيران ، بهدف نشر الدعاية الإرهابية ، وإشعال الصراع داخل المنطقة ، محاولة أن تمد أصابع التأثير إلى أمريكا ، من خلال مراكز أبحاث تتجسس على الأمريكيين .

ولم تقف مؤامرات قطر الإرهابية عند هذا الحد ، حيث لفتت التقارير الأمريكية ، إلى أن قناة الجزيرة القطرية ، ساهمت في تقويض الحكومات ، فضلًا عن الدور القطري الكبير في شحن كميات من الأسلحة لحلفائها الإرهابيين ، لتبدأ إدارة أوباما في التواطؤ مع قطر ، وإصدار اوامر للناتو بالتغاضي عن هذه الأسلحة التي يتم تهريبها إلى ماليا وليبيا ، فضلًا عن تلك التي يتم إرسالها إلى الجهاديين السوريين .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43742 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياويل من دارت عليه الدواير ,,

,, ماورا وهم يحاولون الصاقها باالمملكه العربيه السعوديه ، ينفخون وينفثون في إعلامهم الخبيث ، وان الوثائق الـ 27 تدين السعوديه ، ولكن رد الله كيدهم في نحورهم ، الوثائق أُعلنت وبرزت للملاء ولا فيها مايشير للملكه بأي شيء ، والآن جاء دور الخونه اهل الغدر والغيلة والخيانه ,,

,, لنرى كيف يدافعون عن انفسهم ,,

,, طالت السيره والمملكه تحملهم على المحمل الطيب ، الى ان بدت منهم البغضاء والدسايس ، عياناً بياناً ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *