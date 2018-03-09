بالفيديو.. ” الكاسر ” يصدر أغنية جديدة تستعرض إنجازات ” ولي العهد “

علي القحطاني (صدى):

أصدر الفنان جابر الكاسر، أغنية وطنية جديدة تستعرض إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما تظهر محبة الشعب.

وجاءت الأغنية بعنوان: ” ياسيد أهل الطيب ” ، من كلمات الشاعر والإعلامي زبن بن عمير، ومن ألحان الكاسر، والتي تزامن بثها مع جولة ولي العهد الخارجية.

يذكر أن الشاعر زبن عمير كتب عدداً من القصائد الوطنية كما غنى الكاسر أغاني وطنية عدة، إلا أن أغنية ” ياسيد أهل الطيب ” ، حققت انتشاراً كبيراً في يومها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.