بالصور.. ” صحة الرياض ” يدشن فعاليات اليوم العالمي للكلى بمركز صحي النرجس

سعيد العجل(صدى):

دشن مساعد مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتور حسن كريري صباح امس الخميس فعاليات اليوم العالمي لكلى في مركز ” صحي النرجس ” تحت شعار ” الكلى .. وصحة المرأة ” بحضور مشرف القطاع الصحي الشمالي الاستاذ متعب بن زايد وعدد من منسوبي المراكز الصحية .

واشتملت الفعاليات التي اقيمت بالقسم النسائي على معرض توعوي تضمن عدد من الوسائل التوعوية بهدف رفع مستوى درجة الوعي لدى المراجعين وتوعيتهم باهمية المحافظة على صحة الكلية من خلال الفحص الدوري واتباع الارشادات الصحية التي تجنب الوقاية من امراض الكلى.

وفي نهاية حفل التدشين كرم الدكتور كريري القائمين على الفعالية معبرا عن بالغ شكره وتقديرة للقائمين على اقامة مثل هذه الفعاليات التوعية.

من جهته ثمن مشرف القطاع الصحي الشمالي الاستاذ متعب بن زايد مبادرة مركز صحي النرجس بتفعيل الأيام العالمية التي من شأنها الرقي بمستوى تعزيز التوعية الصحية للمجتمع والأفراد على حد سواء.