حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

محمود البلوي(صدى):

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، إن هناك توقعات بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ، حيث تكون السماء غائمة جزئيًا عليها ، يوم غد السبت .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية .

وأوضحت أنه من المتوقع ، تكون ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ، وذلك على الأجزاء الساحلية لغرب المملكة ، بالإضافة إلى احتمالية تكون سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة .