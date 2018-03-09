حقيقة بيع مجمع الراشد التجاري

حمود العنزي (صدى):

نفى مدير مجمع الراشد ، المهندس فؤاد الفاخري ، صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن بيع مجمع الراشد التجاري ، لافتًا إلى أن هذه الأخبار مفبركة وغير صحيحة .

وأشار ” الفاخري ” إلى أن المجمع يستعد حاليًا ، لإنشاء 20 صالة سينما بداخله ، ويتم العمل عليها ، لتصبح جاهزة خلال الربع الأخير من العام الجاري .