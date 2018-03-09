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حقيقة بيع مجمع الراشد التجاري

حقيقة بيع مجمع الراشد التجاري
حمود العنزي (صدى):

نفى مدير مجمع الراشد ، المهندس فؤاد الفاخري ، صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن بيع مجمع الراشد التجاري ، لافتًا إلى أن هذه الأخبار مفبركة وغير صحيحة .

وأشار ” الفاخري ” إلى أن المجمع يستعد حاليًا ، لإنشاء 20 صالة سينما بداخله ، ويتم العمل عليها ، لتصبح جاهزة خلال الربع الأخير من العام الجاري .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة

خذ من الذنوب الجاريه مايكفيك لتقف امام الجبار بذنوبك فماذا اعددت لها
وحسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 45 دقيقة

😏 اللي زيك لسى ماماتو..!!!!! متى ربي يفكنا من الإخونجيين المتخلفين🙄

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