حقيقة بيع مجمع الراشد التجاري
نفى مدير مجمع الراشد ، المهندس فؤاد الفاخري ، صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن بيع مجمع الراشد التجاري ، لافتًا إلى أن هذه الأخبار مفبركة وغير صحيحة .
وأشار ” الفاخري ” إلى أن المجمع يستعد حاليًا ، لإنشاء 20 صالة سينما بداخله ، ويتم العمل عليها ، لتصبح جاهزة خلال الربع الأخير من العام الجاري .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
خذ من الذنوب الجاريه مايكفيك لتقف امام الجبار بذنوبك فماذا اعددت لها
وحسبي الله ونعم الوكيل
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 45 دقيقة
😏 اللي زيك لسى ماماتو..!!!!! متى ربي يفكنا من الإخونجيين المتخلفين🙄