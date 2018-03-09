10حقائق غريبة ومثيرة عن جوجل

متابعات(صدى):

جوجل هي الشركة الامريكية العمالقة, فى مجال محركات البحث, والإعلانات, والتى أصبحت خدماتها شئ أساسي فى عالم الانترنت, فجميع فئات المجتمع تستفيد من خدماتها المتنوعة, ولعل أكثرها شيوعاً هو محرك البحث الذي لا يمكننا الإستغناء عنه في البحث عن المعلومات.

1- فى عام 1996 كان اسم جوجل الاول Backrub , وكان الهدف من الموقع هو ارشفة الملفات الموجودة بسيرفيرات جامعة ستانفورد.

2-اسم جوجل هو خطأ مطبعى ففى عام 1997 أراد مؤسسا الموقع تسميته Googol والتى تعنى الرقم واحد متبوع بـ 100 صفر وذلك للتعبير عن ضخامة الموقع, ولكن ممولى الشركة اخطأوا فى كتابة الاسم على الشيك واصبح Google.

3- لا يتم الأخذ فى الإعتبار الإمتحانات الجامعية ودرجات التخرج التى يحصل عليها الشخص كدليل على الكفاءة فى التوظيف، فجوجل لديها تقييم خاص بها تعتمد فيه على مقاييس معينة لتوظيف الاشخاص الجدد، وهناك حوالى نسبة 14% من الموظفين لديها لم يدخلوا الجامعة اصلا.

4- فى عام 1999 اراد مؤسسى جوجلLarry page و Sergueï Brin بيع محرك البحث جوجل لشركة Excite بثمن مليون دولار لكن المدير التنفيذى لموقع Excite لم يوافق وكان يريد شراءه بـ 750000 دولار وتم رفض العرض، وفى عام 2010 وصلت قيمة جوجل إلى 180 مليار دولار.

5- عند موت أحد موظفى جوجل، فإن اقربائه يتلقون نصف راتبه الذى كان يتلقاه وذلك لمدة 10 سنوات، واذا كان لديه اطفال فكل واحد منهم يتلقى 1000 دولار حتى يبلغوا سن 19 عاما .

6- تتم حوالى 2 مليون عملية بحث على محرك البحث جوجل كل دقيقة.

7- تقدر أرباح جوجل بحوالى 20 بليون دولار سنويا ، و89% من هذه الاباح تأتى من عائدات الاعلانات، وهي أكثر من عائدات CBS، NBC، ABC، وFOX مجتمعة.

8- تم طرح خدمة Gmail فى أول من ابريل عام 2004، وعلى اثر ذلك اعتقد العديد من الناس انها كذبة أبريل.

9- يعمل حاليا مع الفريق المسئول عن تطوير متصفح Google chrome رئيس المطورين بمتصفح Mozilla سابقا Ben Goodge، حيت يشرف على قسم تحسين تجرية المستخدمين.

10- تحتل شركة جوجل المركز الاول كافضل شركة يمكنك العمل بها وذلك للسنة الخامسة على التوالى.