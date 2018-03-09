المطلق.. يجوز إرتداء عباءة التخرج

عادل الحربي(صدى):

أجاز ” عبدالله بن محمد المطلق ” ، عضو هيئة كبار العلماء, والمستشار في الديوان الملكي, إرتداء عباءات التخرج للرجال والنساء، مشيراً إلى أنه لا بأس بها, وليس فيها تشبه.

جاء ذلك في رده اليوم في برنامجه الإسبوعي ” استديو الجمعة ” , على سؤال فتاة عن ” حكم لبْس عباءات التخرج وهل فيه تشبه؟ ” , حيث قال المطلق: ” هذا لا بأس به، لبْس عباءات التخرج للرجال والنساء لا بأس بذلك ” ، مؤكداً أن لبسها ليس فيه تشبه لأنها تُلبس مرة واحدة .

كما أشار ” المطلق ” إلى أن لبْس ” الدّبْلة ” بالنسبة للنساء جائزة، إلا إذا كان يلبسها رِجَال في دول أخرى فهذا لا يجو, حتى لا تتشبه المرأة بالرجال، وأما الدبلة من الذهب للرجال فلا تجوز.