التشكيل النهائي للأهلي والقادسية في لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

انتهى الجهاز الفني لفريقي القادسية والأهلي ، من تحديد التشكيل النهائي ، للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، من افتتاح الجولة الـ 24 في بطولة دوري المحترفين .

وينضم أساسيًا من الأهلي ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين مارك ميليجان ، وحسين المقهوي ، ومعتز هوساوي ، وعمر السومة ، وإيوانيس فيتفاتزيديس ، ومنصور الحربي ، وأمير كردي ، وعبدالفتاح عسيري ، وليوناردو سوزا ، ومحمد أمين بن عمر .

ويشارك احتياطيًا من الراقي ، حارس المرمى ياسر المسيليم ، واللاعبين تيسير الجاسم ، وسلمان المؤشر ، وعلي الأسمري ، وصالح العمري ، وعقيل الصحبي ، وعلي عواجي ن ومؤمن زكريا ، وعبدالله مجرشي .

وفي القادسية ، ينضم للقائمة الأساسية ، حارس المرمى فيصل مسرحي ، واللاعبين عبدالمحسن فلاتة ، وبيسمارك فيريرا ، وجورجينهو دي مورا ، وفواز فلاتة ، وياسين برناوي ، وهارون كمارا ، وهيرفي جاي ، وحاتم بلال ، وإبراهيم الشعيل ، ومحمد فتاو .

وعلى مقاعد البدلاء ، يتواجد حارس المرمى محمد عسيري ، واللاعبين ، حسن العمري ، وستانلي أوهاويتشي ، ونايف هزازي ، ومسفر النجراني ، وحمد الجيزاني ، وعبدالعزيز الدوسري ، وباولو سيرجيو ، ومازن أبو شرارة .