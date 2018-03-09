ولي العهد يناقش شراء 48 طائرة تايفون بلندن

نايف السالم(صدى):

كشفت ” رويترز ” ، في تقرير لها حول زيار ولي العهد إلى لندن, أن اللقاء الذي سيجمع ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، و ” ويليامسون “، اليوم الجمعة، سيشمل النقاش حول العديد من الملفات، على رأسها إمكانية شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون الشهير، والتي تُصنعها شركة ” بي إيه إي سيستمز ” البريطانية.

وأوضحت مصادر احتمالية كبيرة, عن عقد صفقة عسكرية مع شركة ” بي إيه إي سيستمز ” المُنتجة لطائرات تايفون المقاتلة، بالإضافة إلى الشركة الصانعة للأسلحة الأوروبي “ MBDA ” ، وهو ما يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وكانت الشركات البريطانية قد وقعت فعليًّا 18 مذكرة تفاهم، يرتبط 5 منها بشركة أرامكو، بينما تغطي الشركات الأخرى مجموعة من القطاعات تتمثل في مشروع مشترك للصناعات الدوائية إلى اتفاق لاستضافة المملكة بطولة دولية للغولف.

وتُقدر الصفقة بمليارات الدولارات.

وذكرت رويترز، أن قلب العلاقات البريطانية السعودية النابض، يكمن في التعاون العسكري والاستخباراتي لإنقاذ الأرواح ومكافحة الإرهاب وتنظيماته في العالم.