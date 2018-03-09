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بالصور.. رفع البسطات العشوائية المفترشة خارج الاستاد بالدمام

بالصور.. رفع البسطات العشوائية المفترشة خارج الاستاد بالدمام
عادل الحربي (صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية وسط الدمام ، جولات رقابية مساء اليوم الجمعة ، على محيط استاد الأمير محمد بن فهد ، الذي تقام به مواجهة الهلال أمام الاتفاق .

وأسفرت الجولات ، عن رفع البسطات العشوائية المفترشة عند الأرصفة الخارجية للاستاد ، حيث تشير الأنظمة أن يكون بيع الأعلام والأوشحة داخل محيط الملعب .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 32 دقيقة

احسسسسن 👍🏻👏🏻 يشووهو المنظر … كنهم في سوق خيري 😕

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