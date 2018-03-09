بالصور.. رفع البسطات العشوائية المفترشة خارج الاستاد بالدمام
شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية وسط الدمام ، جولات رقابية مساء اليوم الجمعة ، على محيط استاد الأمير محمد بن فهد ، الذي تقام به مواجهة الهلال أمام الاتفاق .
وأسفرت الجولات ، عن رفع البسطات العشوائية المفترشة عند الأرصفة الخارجية للاستاد ، حيث تشير الأنظمة أن يكون بيع الأعلام والأوشحة داخل محيط الملعب .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 32 دقيقة
احسسسسن 👍🏻👏🏻 يشووهو المنظر … كنهم في سوق خيري 😕
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26025 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب