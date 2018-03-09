بالفيديو.. قوات التحالف تستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، مقطع فيديو يظهر استهداف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية قبالة الحدود، في عمليات استباقية لمحاولتهم الاعتداء على أراضي المملكة.

وظهر خلال المقطع رصد وتعقب تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية قبالة الحدود، حيث تم تدمير آلياتهم وسحق تجمعاتهم في سلسلة غارات للتحالف.