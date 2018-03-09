أحمد منصور يتعرض للسخرية بعد تعليقه على صورة ولي العهد
أزاحت تغريدة أحد الإعلاميين الإخوان ، الستار ، عن جهلهم بماهية صلاة تحية المسجد ، بالرغم من كونه إعلامي شهير ، ألف 25 كتابًا .
ووقع الإعلامي أحمد منصور ، مذيع برنامج ” بلا حدود ” على قناة الجزيرة القطرية ، في مرمى سخرية المغردين ، بعدما حاول التعليق على صورة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وهو يؤدي صلاة تحية المسجد بالأزهر الشريف ، حيث قال ” لا أدري أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهم؟ هل يعرف أي منكم؟ ” .
ولم يكن ضمن توقعات الإعلامي الإخواني ، أنه سيتلقى هجومًا قويًا من المغردين ، على هذه التغريدة التي أثارت التعجب والغرابة ، حيث جاءته أحد الردود من قبل أحد نشطاء ” تويتر ” ، والذي سخر قائلًا ” هذه الصلاة نسميها نحن المسلمون تحية المسجد، وهي مستحبة وليست فرضاً، لذا لا يلزم الجميع أداءها، آمل أن تكون استفدت، وأرجو ألا تتحرج لأي استفسارات أخرى عن الإسلام، عسى الله أن يكتب هدايتك على يدي ” .
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يظهر في الصورة وهو يؤدي صلاة تحية المسجد بالجامع الأزهر ، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ ، وذلك بمناسبة تفقدهم لأعمال الترميم هناك .
abdul[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل عن دينك حتي يقولوا لك مجنون. وجزي الله المغرد الذي لم يدخر وسعا في تعليم احمد منصور عن تحية المسجد. كن عالما او متعلما او مستمعا ولاتكن رابعا / او محبا ولاتكن خامسا فتهلك. كثير من امور الدين كانت منسية فعرفناها عندما تساءل البعض عنها وخاصة من جهة المستشرقين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43729 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه ,,
,, انا اشهد ان اللي رد عليه طيَّر خشته مع فروة راسه ،،
,, حتى سنونه حتِّهن ,, راح يلقطهن وابتلش بعدِّهن ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26025 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
رااايق[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 1 ساعة
غبي * وعدم فهم المفهوم * يدل على الثوارة * ههههههههههههههههههه
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل احمد منصور درزي .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 35 دقيقة
قطر والجزيرة ديانتهم يهوديه فلاتلوموهم مايفقهو في الدين الإسلامي …😏
ههههههههههههههه اذا ماكانو بوذيين كمان 😂😂