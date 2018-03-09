أحمد منصور يتعرض للسخرية بعد تعليقه على صورة ولي العهد

علي القحطاني (صدى):

أزاحت تغريدة أحد الإعلاميين الإخوان ، الستار ، عن جهلهم بماهية صلاة تحية المسجد ، بالرغم من كونه إعلامي شهير ، ألف 25 كتابًا .

ووقع الإعلامي أحمد منصور ، مذيع برنامج ” بلا حدود ” على قناة الجزيرة القطرية ، في مرمى سخرية المغردين ، بعدما حاول التعليق على صورة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وهو يؤدي صلاة تحية المسجد بالأزهر الشريف ، حيث قال ” لا أدري أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهم؟ هل يعرف أي منكم؟ ” .

ولم يكن ضمن توقعات الإعلامي الإخواني ، أنه سيتلقى هجومًا قويًا من المغردين ، على هذه التغريدة التي أثارت التعجب والغرابة ، حيث جاءته أحد الردود من قبل أحد نشطاء ” تويتر ” ، والذي سخر قائلًا ” هذه الصلاة نسميها نحن المسلمون تحية المسجد، وهي مستحبة وليست فرضاً، لذا لا يلزم الجميع أداءها، آمل أن تكون استفدت، وأرجو ألا تتحرج لأي استفسارات أخرى عن الإسلام، عسى الله أن يكتب هدايتك على يدي ” .

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يظهر في الصورة وهو يؤدي صلاة تحية المسجد بالجامع الأزهر ، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ ، وذلك بمناسبة تفقدهم لأعمال الترميم هناك .