التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

انتهى المدرب خوان براون ، من تحديد التشكيل النهائي ، للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء الهلال أمام الاتفاق ، مساء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين .

وينضم للقائمة الأساسية ، علي الحبسي ، ومحمد البريك ، وأسامة هوساوي ، ومحمد جحفلي ، وياسر الشهراني ، وعبدالله عطيف ، ونيكولاس ميليسي ، وسلمان الفرج ، وأشرف بن شرقي ، وجيليمن ريفاس ، وإيزكويل سيروتي .

وعلى مقاعد البدلاء ، يتواجد من لاعبي الفريق ، محمد الواكد ، وعلي آل بليهي ، وعبدالله الزوري ، ومحمد كنو ، وياسر القحطاني ، وعمر خربين ، ومختار فلاتة ، ومحمد الشلهوب ، وأحمد أشرف .