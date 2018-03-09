بالفيديو.. لاعبوا الهلال يرتدون الطقم الأول في لقاء الاتفاق
قررت إدارة نادي الهلال ، أن يرتدي لاعبوا الزعيم ، الزي الأزرق الأول للفريق ، خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق .
ويلتقي الهلال مع الاتفاق ، مساء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين .
يرتدي #الهلال في لقاء الإتفاق الطقم الأول. pic.twitter.com/6weD8Oj2VC
— اخبار الهلال (@hilalstuff) March 9, 2018
غليص[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين ياسنافر الواسطات ولت عليكم الله يعينكم على مباراة الاتفاق حارت الواسطات والمحسوبيه تم قطف الواسطات واتت ثمارها