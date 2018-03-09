بالفيديو.. لاعبوا الهلال يرتدون الطقم الأول في لقاء الاتفاق

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال ، أن يرتدي لاعبوا الزعيم ، الزي الأزرق الأول للفريق ، خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق .

ويلتقي الهلال مع الاتفاق ، مساء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين .