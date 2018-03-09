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بالفيديو.. لاعبوا الهلال يرتدون الطقم الأول في لقاء الاتفاق

بالفيديو.. لاعبوا الهلال يرتدون الطقم الأول في لقاء الاتفاق
نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال ، أن يرتدي لاعبوا الزعيم ، الزي الأزرق الأول للفريق ، خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق .

ويلتقي الهلال مع الاتفاق ، مساء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين ياسنافر الواسطات ولت عليكم الله يعينكم على مباراة الاتفاق حارت الواسطات والمحسوبيه تم قطف الواسطات واتت ثمارها

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