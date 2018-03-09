في يوم المرأة.. ” نورة ” سيدة المملكة الأولى في عهد ” عبد العزيز “

نايف السالم(صدى):

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, ننشر نموذج عن المرأة السعودية القائدة, وهي الأميرة ” نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود ” , شقيقة المؤسس الملك ” عبدالعزيز ” , رصد التقرير حياة الأميرة نورة, وكيف حرصت على تعلم القراءة والكتابة, وطلب العلم في وقت كان الغالب فيه أن النساء لا يدرسن ولا يتعلمن.

كما أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته الأميرة نورة, في تشجيع أخيها الملك عبدالعزيز,عندما كانا يُقيمان في الكويت لاستعادة الرياض, وكيف كانت تشجعه على المضي قدما نحو استعادة دولة آبائه وأجداده, حتى إن الملك عبدالعزيز دائما ما يردد: ” وأنا أخو نورة ” , تقديراً لشقيقته واعتزازاً بها.

وبعد أن استعاد الملك عبدالعزيز الرياض, وأسّس الدولة السعودية الثالثة وصار ملكاً لها، أصبحت الأميرة نورة من أقرب الناس إليه, وكانت أمينة سرّه، والسيدة الأولى في المملكة.

يذكر أن الأميرة نورة, كانت من أحرص الناس على مساعدة المحتاجين, ومساندتهم وإيصال رغباتهم إلى الملك عبدالعزيز, كما اهتمت بتعليم الأطفال, وافتتحت في قصرها دوراً للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم.