بالفيديو.. احتجاز جثة حوثي في جبل الضروايه بصعده

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجثة حوثي تم حجز تذكره له للجحيم قبالة جبل الضروايه بصعده.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة منتج ومخرج أفلام عسكرية ومهتم بالعلوم وتاريخ العسكري، سليمان المقيم الدوسري، جثة لأحد العناصر المنتمي لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك قبالة جبل الضروايه بصعده.