هوندا جاز X-Road شبيهة بالسيارات الكروس أوفر الصغيرة في جنيف

جنيف(صدى):

ظهرت هوندا جاز X-Road للجمهور في معرض جنيف للسيارات 2018 ويبدو أنها تستهدف فئة معينة من المشترين, اذ تحمل السيارة تصميم خاص شرس مع أقواس عجلات كبيرة سوداء بلاستيكية تستوعب العجلات كما تأتي بلون فضي في الأمام واسبويلر في الخلف كما أنها أكثر قوة من موديلات جاز التقليدية.

وتشمل التغييرات في السيارة عجلات ألومنيوم 16 بوصة وقالت هوندا أن السيارة يمكنها التعامل بصورة جيدة مع المطبات في الطرق. وتتوفر السيارة بمحرك بنزين 1.3 لتر بقوة 101 حصان وناقل حركة مانيوال أو CVT اختياري. وبالنسبة لنسخة هوندا جاز التقليدية فمحرك السيارة 1.3 لتر i-VTEC يمكن السيارة من التسارع في 11.4 ثانية للمانيوال و12.3 ثانية للأوتوماتيك CVT.