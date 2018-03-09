ترقية آل هتيلة للمرتبة الثانية عشرة

راشد آل شريه(صدى):

صدرت الموافقة على ترقية مدير الحقوق العامة بإمارة منطقة نجران عبدالله بن حاتم آل هتيلة للمرتبة الثانية عشرة.

وعبر آل هتيلة عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على هذا التكريم، وهو ينهي خدمته بالتقاعد النظامي. معتبرا التقاعد محطة جديدة يدفعها الحماس لمواصلة خدمة الوطن وعمل الخير للجميع. وقال آل هتيلة بأنه سيستمر في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتلقى التهاني من محبيه وأصدقائه وكل من عرفوا عنه إخلاصه في أداء واجباته العملية والإنسانية.