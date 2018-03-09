التشكيل النهائي لأحد والرائد في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

حدد الجهاز الفني لفريقي أحد والرائد ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا من أحد ، حارس المرمى عز الدين دوخة ، واللاعبين عمر محمد ، ومحمد محسن ، ونصر الدين خوالد ، وسامي كسار ، وماماتو نداي ، ومحسن جوهر ، ورائد الغامدي ، وهشام السيفي ، ومصطفى بصاص ، وأسامة عاشور .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى حسين شيعان ، واللاعبين عبدالله مادو ، وسامي النجعي ، ومحمد السهلاوي ، وخالد الغامدي ، وأحمد الفريدي ، وفهد الجميعة ، وعبدالرحمن الدوسري ، وفراس البريكان .

ومن فريق الرائد ، يشارك ضمن القائمة الأساسية ، حارس المرمى متعب شراحيلي ، واللاعبين محمد العمري ، وتراباي آديسون ، وإسماعيل بانغورا ، وصالح الشهري ، وإيلي سابيا ، وسلطان السوادي ، ومحمد عطوة ، ودانييل أمورا ، وعصام الراقي ، ومتعب المطلق .

واحتياطيًا ، تضم القائمة ، حارس المرمى أحمد الرحيلي ، واللاعبين صقر عطيف ، ويحيى المسلم ، ومحمود شيكابالا ، وفارس العياف ، وعبدالله الشامخ ، وحسين الشويش ، وسلطان فرحان ، ومراد الرشيدي .