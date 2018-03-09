جامعة تبوك تعلن عن أرقام المرشحين لدخول الاختبار العلمي لطلبة الماجستير

واس(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة تبوك أمس، عن أرقام الطلبة المرشحين مبدئياً لدخول الاختبار العلمي لبرامج الماجستير.

وأوضحت العمادة أن موعد الاختبار بمشيئة الله سوف يكون يوم الإثنين الموافق 2/7/1439هـ في تمام الساعة الثانية ظهراً، على أن يكون الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة على الأقل, مصطحبين معهم الهوية الوطنية.

وأبانت العمادة أن مقر الاختبار للطلاب سيكون في كلية التربية والآداب وكلية العلوم شطر الطلاب بالمدينة الجامعية على طريق ضباء، في حين أن مقر الاختبار للطالبات سيكون في كلية التربية والآداب شطر الطالبات بالمدينة الجامعية على طريق ضباء وكلية العلوم بحي المهرجان بتبوك.