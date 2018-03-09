” الكهرباء ” تدرس تكاليف الغاز والتعريفة السكنية والتجارية في 2018

عادل الحربي(صدى):

تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على إعداد دراسة لتنظيم وتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية في المملكة خلال 2018.

كما تقيم الهيئة، مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى تطوير آليات حساب تكلفتها ومراقبة إدارة أدائها، عن طريق تحديد التعرفة الخاصة بها.

وتدرس الهيئة تنظيم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، لتمكين المواطنين من تركيبها في منشآتهم ابتداء من 2018/7/1، ما يعمل على تسهيل ترحيل الكهرباء الفائضة والمولّدة منها إلى نظام التوزيع وتسجيلها في نظام الفوترة لدى مقدم الخدمة، ومن ثم ترحيل الفائض منها إلى الدورة التي تليها ليتم خصمها مستقبلا من استهلاك الكهرباء.