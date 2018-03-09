مفتشو عمل الرياض يزورون 250 محلاً لتأجير السيارات قبل البدء بتوطينها

واس(صدى):

بدأ مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بجولات توعوية على محلات تأجير السيارات في العاصمة، لتعريف أصحابها بقرار قصر العمل في منافذها على السعوديين، وتنبيههم بضرورة الالتزام بتطبيق القرار وتوطين القطاع؛ تفاديا لإيقاع المخالفات بحقهم، حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح.

وأوضح مدير ادارة التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري أن المفتشين الميدانيين نفذوا جولات توعوية لـ 250 محلاً لتأجير السيارات في مختلف أحياء العاصمة، تمهيداً للقرار الذي سيطبق فعلياً في الأول من شهر رجب المقبل، حيث مارسوا أدوارهم التوعوية والتقوا بأصحاب المحلات وأوضحوا لهم الهدف المرجو من القرار وأجابوا على استفساراتهم.

وأوضح الدوسري أن توطين مكاتب تأجير السيارات، يندرج تحت برنامج التوطين الموجه، والذي يستهدف توطين الأنشطة التي تحقق للمواطن مردوداً مادياً مجزياً وتقدم لهم استقراراً وظيفياً يزيد من انتاجيته؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نِسَب التوطين لشغل غالبية الأنشطة التجارية بأبناء الوطن.