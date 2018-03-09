بلدية حفر الباطن ترصد 25 محلاً مخالفاً ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

واس(صدى):

رصدت الفرق التفتيشية في بلدية محافظة حفر الباطن بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، عددا من المخالفات في مركز الرقعي الحدودي .

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد عبدالمحسن الحسيني أن البلدية قامت مؤخرا بجولة بمركز الرقعي الحدودي شملت 25 محلا تجاريا بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، مشيراً إلى أنه تم خلال الجولة رصد العديد من المخالفات تضمنت ضبط 5 رخص منتهية لمحلات تجارية وعدم وجود شهادات صحية لـ 14 عاملا، بالإضافة إلى بيع إطارات مستعملة في محل بنشر وغيار زيوت وتدني مستوى النظافة في محلين إضافة إلى إتلاف 40 خرطوم شيشة .

وبين رئيس بلدية محافظة حفر الباطن أنه تم عمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية في مركز الرقعي حيث تم إعطاء بعض المحلات إشعارات مراجعة للقسم المختص في البلدية لتصحيح أوضاعهم وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بهدف تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ودعا الحسيني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز 940.