هيجوايين مهاجم يوفنتوس: لا أستمع إلى الانتقادات الهدامة

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتيني جونزالو هيجوايين مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إنه لا يهتم بالانتقادات الهدامة التي توجه إليه في بعض الأحيان، وذلك بعدما لعب دورا كبيرا في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتبعًا لصحيفة سبورت الإسبانية، تدرب هيجواين بشكل طبيعي قبل مواجهة فريقه أمام توتنهام، والتي ازدادت صعوبة على الفريق الإيطالي عقب تعادل الفريقين ذهابًا بهدفين لكل منهما في تورينو.

وغاب هيجواين عن مواجهتي يوفنتوس أمام أتالانتا ولاتسيو في كأس إيطاليا ودوري الدرجة الأولى الإيطالي على الترتيب، وهو ما أثار شكوكًا حول قدرته على المشاركة في مواجهة توتنهام، قبل تأكد عودته اليوم.