بالصور.. وجه جديد لـ ” أكتيف تورر وجران تورر ” في جنيف

جنيف(صدى):

عرضت BMW الفئة الثانية أكتيف تورر وجران تورر في معرض جنيف للسيارات 2018 وهي السيارات المقرر بدء مبيعاتها في نهاية الشهر الجاري, وكلاهما يأتي بصادم أمامي جديد ومداخل هواء سفلية أكبر في الحجم وشبكة تهوية محسنة ومخارج عادم مزدوجة مطورة في الخلف في النسخ بمحركات رباعية الاسطوانات.

ومن بين التغييرات الرئيسية الأخرى في السيارات اضافة نسخة M Sport الشرسة الشكل وباقة ألوان محدثة للسيارة تشمل البيج جوكارو والبرتقالي غروب الشمس مع وحدات اضاءة LED وعجلات بتصميم جديد تتراوح بين 17 و19 بوصة.

أما تصميم المقصورة الداخلية فهو كما في السابق ولكن مع مقاعد أكثر راحة وفرش مطور ونظام ترفيهي iDrive الحديث ومحدد نقلات الكتروني للنسخ بنواقل 7 سرعات و8 سرعات أوتوماتيك. كما ستأتي السيارات بالجيل الجديد من محركات الديزل والبنزين بحواقن وقود عالية الضغط وأعمدة مرفق خفيفة وشواحن توربينية محسنة مع مساهمة التحديثات في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية وزيادة أداء السايرة بواقع 7 حصان و10 نيوتن متر.

وستأتي النسخة القياسية من السيارة 216i بقوة 107 حصان ونسخة 225i xDrive بقوة 228 حصان وبالنسبة للديزل فستأتي نسخة 216d بقوة 114 حصان و220d بقوة 187 حصان. أما 225xe iPerformance فعادت لباقة الاصدارات بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان ومحرك كهربائي وبطارية 7.6 كيلوواطساعة وبما يمكن السيارة من التسارع حتى 100 كمساعة في 6.7 ثانية مع سرعة قصوى 202 كمساعة.