10 حقائق علمية حول المرأة والرجل

أماني الغامدي(صدى):

أبرزت العديد من الدراسات, فروقات عديدة بين الرجل والمرأة, سواء كانت سلوكية, أو بيولوجية, أو نفسية, وهذه مجموعة من الحقائق العلمية التي أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة, والتى توضح بعض الفروق بينهم :

1-حاسة اللمس عند المرأة تكون أقوى من حاسة اللمس عند الرجل.

2- أيضا فإن حاسة الشم لدى المرأة, أقوى وأكثر تطور من حاسة الشم لدى الرجل.

3- تفضل المرأة المذاق الحلو، بينما يفضل الرجل المذاق الثقيل.

4- بالنسبة للغات فالمرأة تتفوق فى تعلم اللغات اكثر من الرجل.

5- المرأة لديها أذن موسيقية بنسبة أعلى من الرجل، ما يدل على ذلك عدد المطربات يزيد كثيراً عن عدد المطربين الرجل .

6- تستيقط المرأة من النوم عدد مرات أكثر من التى يستقيظها الرجل.

7- المرأة تتعرض للكوابيس الليلية أكثر من الرجل.

8- تتحمل المرأة المرض والتعب اكثر من الرجل, وذلك بسبب إنها لديها جهاز مناعة قوى مما يساعدها على الحماية من الامراض المعدية, فجهاز المناعة هو المسئول عن إنتاج الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات.

9– دائما تكون المرأة اكثرعرضه للاكتئاب من الرجل، وذلك بسبب هرمون الاستروجين والذى يلعب دور فى افراز مادة السيروترين، هذه المادة مسئولة عن الحالة النفسية يكون طريقة افرازها عند المرأة مختلف عن الرجل.

10- العديد من الدراسات أوضحت أن المرأة لا تقاطع من يتكلم كثيراً, بينما الرجل لا يتردد فى مقاطعة المرأة اثناء الحديث، حيث تصل نسبة مقاطعته لحديثها إلى 90%.