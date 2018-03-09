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مبلغ جنوني لانتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد

مبلغ جنوني لانتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مقربة من ريال مدريد الإسباني ، إن نجم باريس سان جيرمان ، البرازيلي نيمار ، يخطط للانتقال إلى صفوف الملكي وترك النادي الفرنسي مقابل مبلغ مالي ضخم .

وبالرغم من أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ، قد لفت إلى أن نيمار ليس معروضًا للبيع في الوقت الراهن ، إلا أن مندوبين من ريال مدريد التقوا بوالد نيمار ومحاميان وفقًا لما أشارت إليه مصادر مطلعة ، لمعرفة مدى إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الملكي .

ووفقًا للمصادر ، فقد علمت إدارة النادي الإسباني ، إن هناك إمكانية لانتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الريال ومغادرة النادي الفرنسي ، في حال دفع النادي الإسباني مبلغ 400 مليون يورو لإقناع الأخير .

يذكر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، قد أكد على رغبته في ضم اللاعب خلال ديسمبر الماضي ، لافتًا إلى أن نيمار سيتمكن من حصد الكرة الذهبية إذا انتقل إلى صفوف الإسباني .


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